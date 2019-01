Anekdoten im breitesten Hessisch kommen gut an

Biblis.Am Mittwochabend gastierte in der Bibliser Filminsel mit Johannes Scherer ein Mann, der zwar ursprünglich nicht aus Hessen stammt, es aber trotzdem bestens verstand, Lokalkolorit zu verbreiten. Geboren ist er in Unterfranken, doch schon lange zählt der Wahlhesse zur hiesigen Radioszene. Seit vielen Jahren ist der FFH-Moderator Garant für gute Unterhaltung – und wurde 2005 auch mit dem „German Radio Award“ als bester Radiomoderator Deutschlands ausgezeichnet.

In Biblis gab er nun schon zum zweiten Mal eine Kostprobe seines kabarettistischen Könnens: mit seinem aktuellen Programm „Keinangsthasen“. Seine Zuschauer bezieht er gleich zu Beginn mit ein. „War früher alles besser?“ will er wissen. Die Daumen seiner Zuhörer sollen hoch oder runter gehen – das Ergebnis auf den Rängen ist zwiespältig. Dieses Thema beschäftigt ihn in den kommenden zwei Stunden. Doch eine Antwort darauf bekommt er nicht wirklich.

Scherer ist in den 70er Jahren aufgewachsen und erzählt von seinem Kindheitstrauma, als er Sandalen mit Kniestrümpfen tragen musste. Welche Demütigung. Und spätestens wenn das Thermometer unter 10 Grad fiel, waren Mützen Pflicht – mit Ohrenklappen. Winnetou kam zu dieser Zeit wie selbstverständlich aus Frankreich, und eine Annäherung von Sellerie, roter Beete, Erdbeeren und Äpfeln gab es höchstens auf dem Komposthaufen, während man so etwas heute als Smoothie literweise trinke. Als ob das nicht genug wäre, sind Backöfen, Kühlschränke und Telefone miteinander vernetzt, Inder liefern Pizza aus, und im Sommer gibt es Eissorten wie Äppler oder Schmand-Basilikum. Doch zum Glück haben ihm die warmen Monate gezeigt, dass es noch immer eine Konstante im Leben vieler Zeitgenossen gibt: das Meckern über alles und jeden. Ist der Winter nicht kalt genug, gibt es im nächsten Sommer zu viele Insekten, zu kalt ist aber auch blöd. Ist es im Sommer lange heiß, ist die Hitze unerträglich, ist es kühl, haben wir keinen richtigen Sommer mehr.

Was Scherer erzählte, hatte Wiedererkennungswert. Zudem bewegte er sich nah am Publikum und sprach in breitestem Dialekt. Stolz ist er darauf, gemeinsam mit vielen anderen Hessen bei der zurückliegenden Landtagswahl endlich die Todesstrafe abgeschafft zu haben. Einen erhobenen Zeigefinger musste an diesem Abend niemand ertragen, genauso wenig wie einen politisierenden Oberlehrer. Scherer zeigte sich als sympathischer Typ aus der Menge, der den Weg auf die Bühne geschafft hat. Beim Publikum kam er gut an, es hatte viel Spaß mit seinen Anekdoten und verabschiedete ihn mit viel Applaus. jkl

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019