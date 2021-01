Angebot für Kleinkinder Mangelware

Vor allem Kinderbetreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren sind in Biblis und den Ortsteilen Mangelware. Das bestätigt Henning Ameis von der Gemeindeverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion. Biblis habe lange gut dagestanden. Doch seit etwa einem Jahr habe sich die Situation verschärft.

Die Bibliser Pusteblume im Ortskern sei mit 112 Plätzen eine große Einrichtung, die Kinder ab zwei Jahre nimmt, allerdings keine eigene Krippengruppe betreibt. Zudem gibt es die katholische Kita Sonnenschein im Helfrichsgärtel mit 100 Plätzen für Kinder ab zwei Jahren.

Bei den Glückskäfern in Wattenheim gibt es drei Gruppen für Kinder zwischen einem und sechs Jahren, zwei Kita-Gruppen mit jeweils 25 Plätzen und eine Nestgruppe mit zwölf Kindern. Dort stehen laut Leiterin Britta Spatz 32 Anmeldungen den acht Schulabgängern gegenüber, die die Einrichtung im Sommer verlassen. „Da können nicht alle versorgt werden“, sagt Spatz.

Die evangelische Kindertagesstätte Nordheim hat drei Gruppen für Kinder von zwei bis sechs Jahren und eine Nestgruppe für Kinder zwischen 18 und 24 Monaten. Pfarrer Arne Polzer erklärte auf Nachfrage, dass er für das laufende Jahr schon zwölf Eltern absagen musste, die ihre Kinder teils vor dem dritten Geburtstag unterbringen wollten.

Um den Mangel abzufedern, soll in Wattenheim noch in diesem Jahr eine weitere Gruppe mit zehn Krippenkindern im Container betreut werden. „Wir gehen gerade in die Planungsphase“, sagt Ameis. Der Haushalt sieht 100 000 Euro für den Bau und drei Erzieherstellen vor. kur

