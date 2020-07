Angebote zur Hilfe laufen langsam aus

Biblis.Die Nachfrage nach Hilfsangeboten wegen der Corona-Pandemie gehen in Biblis, Nordheim und Wattenheim stark zurück. Insgesamt habe sich die Unterstützung mit einem Einkaufsservice, Botengängen zu Ärzten, Apotheken, zur Post oder andere Erledigungen ohnehin in überschaubarem Rahmen gehalten. Das teilt die Gemeinde Biblis mit. Daher sollen Angebote wie die „Nachbarschaftshilfe Biblis und Umgebung“ des Vereins „Biblis ist Bunt“ und die Hilfsplattform „Biblis – Menschen helfen“ der Gemeinde Biblis nun zurückgefahren werden.

„Wir haben seit Beginn unserer Tätigkeit etwa 22 Personen betreut“, erklärt Günter Harsche, Vorsitzender des Vereins „Biblis ist Bunt“. Der Verein rief Mitte März seine Initiative „Nachbarschaftshilfe Biblis und Umgebung“ ins Leben, bei der sich 31 Personen engagieren. Im April kam die Hilfsplattform „Biblis – Menschen helfen“ der Gemeinde dazu: 13 Ehrenamtliche sowie die Sozialagentur Fortuna betreuten das Angebot, drei Rathausmitarbeiter sorgten für die Koordination. Unbürokratisch hätten Bürger Familien, Nachbarn, Freunden und Fremden geholfen. Das organisierte Angebot war nach Meinung des Bibliser Bürgermeisters Volker Scheib sehr wichtig, da nicht alle betroffenen Menschen durch ihr soziales Umfeld diesbezüglich abgedeckt wurden.

Nähaktion und Straßenkonzert

„Wichtig ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Hier in Biblis gab es früh ein ehrenamtliches Hilfsangebot. Ob fünf oder 100 Klienten: Jeder Einzelne ist wichtig und konnte auf Hilfe zählen“, betont Scheib. Er ist dankbar für die starke Unterstützung in Biblis. Dazu zählt er auch alle „stillen Helden“, die ohne großes Aufsehen ihren Mitmenschen helfen und sich ehrenamtlich einbringen. „Das bürgerliche Engagement in der Gemeinde Biblis war und ist sehr stark“, lobt Scheib. Dabei denkt er an Nähaktionen für Mund-Nase-Abdeckungen des Deutschen Roten Kreuzes in Biblis und des Volkschors Nordheim, das Engagement von Senioren und Seniorenbeiräten für die älteren Mitbürger oder die musikalischen Straßendarbietungen zur Freude der Nachbarn.

Zudem spricht Scheib allen Mitarbeitern der Verwaltung, Kindertagesstätten und des Bauhofs, die in den vergangenen Wochen ebenfalls sehr gefordert waren und noch weiter sind, seinen Dank aus. Die Herausforderungen seien noch nicht vorbei, so Scheib, doch es kehre durch die Lockerungen ein Stückchen Normalität zurück. Die Menschen hätten gelernt, mit der Situation besser umzugehen. Insofern gehe der Bedarf nach Hilfsangeboten stark zurück. „Es ist gut zu wissen, dass der solidarische Gedanken in der Gemeinde wirklich gelebt wird und wir aufeinander zählen können“, betonen Harsche und Scheib.

Unterstützung reaktivieren

Die Angebote laufen nun langsam aus. „Wir betreuen noch einige Personen weiter, merken aber, dass keine neuen Anfragen kommen“, erklärt Harsche. Für die Tafeln würden sich auch weiterhin Ehrenamtliche einsetzen.

Bei größerem Bedarf könne die Unterstützung übrigens jederzeit wieder aktiviert werden. „Die Konzepte stehen, der solidarische Gedanke und die Angebote können auch an andere Bereiche angepasst werden. Wir möchten die hier entstandenen ehrenamtlichen und sozialen Impulse nicht gänzlich ausklingen lassen, sondern würden diese gerne weitertragen“, meint Rathauschef Volker Scheib. red

© Südhessen Morgen, Montag, 06.07.2020