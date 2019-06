Angelsportler nun gefordert

Nordheim.Die Einwohner von Nordheim werden gemeinhin als „Kuckucks“ bezeichnet. So wie die Einhäuser „Gickel“, die Bibliser „Gummern“ oder die Groß-Rohrheimer „Schirmflicker“ tragen sie ihren Namen voller Stolz. Listenreich wie der Vogel, der bekanntlich seinen Nachwuchs von anderen Vogelarten ausbrüten lässt, haben sie sich mit einem Trick von der Fronarbeit für ihren Landesfürsten befreit. „Die Bauern mussten früher für den Dammschutz sorgen und das war viel, viel Arbeit“, erzählte Heimatforscher Walter Schmidt beim Kuckucksfest des Volkschors. So hätten sie den Steinerwald einfach an Darmstadt verkauft und waren damit den Frondienst los.

Beim Kuckucksfest auf der Wiese des Gesangvereins ging es dagegen gar nicht hinterlistig zu. Das Küchenteam verwöhnte die Gäste mit Schnitzeln in verschiedenen Variationen, servierte gegrillte Bratwürste und Wellfleisch mit Sauerkraut. Putenspieße, Kochkäse mit Musik und eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen vervollständigten das Angebot. Im liebevoll dekorierten Zelt genossen die Besucher auch kalte Getränke wie beispielsweise Hugo mit Himbeeren.

Dirigent Raphael Kuhn und der Popchor trugen zum Gelingen bei, indem sie „Sound of Silence“, die James Bond-Titelmelodie aus „Skyfall“, und einen Mambo, in dem Herbert Grönemeyer seinen Frust über Staus zum Ausdruck brachte, anstimmten. Unter der Regie des Fördervereins Steinerwaldschule gab’s zudem Vereinsspiele. Fünf Mannschaften lieferten sich einen Wettstreit beim Beantworten von Fragen rund um das Dorf.

Bei Eierlauf, Seilspringen und Sackhüpfen musste die Entscheidung fallen. Gewinner waren die Ehrenamtlichen der Feuerwehr. „Bei uns muss der Zweitletzte im kommenden Jahr die Vereinsspiele ausrichten: der Angelsportverein“, erklärte Vorsitzende Irmtraud Arnold. Sie war ebenso zufrieden wie die Kinder. Für sie stand eine Hüpfburg zum Springen und Toben bereit. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019