Anmeldung bis 27. September

Biblis.Zum elften Mal finden die Gutdrauf-Herbstferienspiele vom 7. bis 11. Oktober in Biblis statt. Teilnehmen können Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren – auch dann, wenn sie nicht in Biblis wohnen. Die Ferienspiele finden von 9 bis 17 Uhr in der Riedhalle statt. Bei schönem Wetter kann der Schulhof genutzt werden. Die Kosten betragen 10 Euro pro Kind und Tag und sind bei der Anmeldung zu bezahlen. Mittagessen ist im Preis enthalten. Zwischenmahlzeiten und Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Anmeldeunterlagen liegen an der Information des Rathauses aus und können auch unter biblis.eu unter dem Menüpunkt „Familie“ heruntergeladen werden. Anmeldungen sind bis Freitag, 27. September, zu folgenden Zeiten möglich: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr im Zimmer E 26, zusätzlich mittwochs von 14.30 bis 18 Uhr im Zimmer 2.10. Eine Anmeldung ist ausschließlich im Rathaus möglich. Spätere Anmeldungen vor Ort können nicht mehr berücksichtigt werden. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.09.2019