Anzeige

Biblis.Das Basarteam der Kindertagesstätte Pusteblume Biblis organisiert am Sonntag, 18. März, zum siebten Mal den sortieren Kinderbasar „Kinderkram“. Im Bürgerzentrum Biblis sind Besucher von 13 bis 15.30 Uhr willkommen, Schwangere bereits ab 12.30 Uhr. Verkauft werden Kinderkleider und Spielzeug. Helfer und Verkäufer können sich am Montag, 26. Februar, von 18 bis 19 Uhr in der Kindertagesstätte Pusteblume, Viktoriastraße 6, in Biblis anmelden. Ab Dienstag, 27. Februar, ist dann die Anmeldung über die E-Mail-Adresse an kinderbasar.biblis@gmail.com möglich. Helfer können sich unter der genannten Mailadresse sofort als Verkäufer registrieren lassen. Damit die Interessenten in aller Ruhe einkaufen können findet während des Basars eine Kinderbetreuung statt, weiterhin gibt es ein Tagescafé. Für den Basar werden noch Helfer gesucht. Diese erhalten pro Verkäufernummer 20 Etiketten mehr und können schon vor Öffnung des Basars einkaufen. str