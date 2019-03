Anmeldungen für Basar nun möglich

Biblis.Die Kindertagesstätte Pusteblume Biblis organisiert am Sonntag, 7. April, zum neunten Mal den sortierten Basar „Kinderkram“. Dort werden Schnäppchenjäger bei Kinderkleidern, Erstausstattungen und Spielsachen fündig. Weiterhin gibt es vor Ort eine Kinderbetreuung, damit Eltern in Ruhe die Angebote durchsehen können. Auch ein Tagescafé mit süßen Leckereien steht zur Verfügung. Der Basar findet von 13 bis 15.30 Uhr im Bürgerzentrum Biblis statt. Interessierte Verkäufer können sich heute Abend von 18 bis 19 Uhr in der Kindertagesstätte Pusteblume Biblis, Viktoriastraße 6, anmelden. Ab Dienstag, 19. März, ist dies per E-Mail an kinderbasar.biblis@gmail.com möglich. Helfer können sich schon jetzt unter der obigen Adresse anmelden. In diesem Jahr gibt es noch zwei kleine Änderungen: maximal zwei Verkäufernummern werden pro Person vergeben – die zweite Nummer nur in Verbindung mit einer Kuchenspende für das Tagescafé. str

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019