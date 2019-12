Annika I. regiert über Narren und Hexen

BIBLIS.Hexen, Dämonen, Kobolde und allerlei dunkle Gestalten sind in der Bibliser Burg unterwegs. Doch Prinzessin Annika I. vom alten Land und ihr Hofstaat haben alles im Griff. So verwandelt die Bibliser Lieblichkeit das finstere Mittelalter in eine Zeit des närrischen Frohsinns – und das Bürgerzentrum in eine Fastnachts-Hochburg. Mit einem bunten Programm sorgt die Ordensgala der „Biwwelser Babbel Dasche“ für Erheiterung.

Die Prinzessin hat auf einem Holzthron Platz genommen, der stilecht mit dicken Schafsfellen ausgelegt ist. Mit dabei hat sie ihren persönlichen Edelmann: Peter Fritz, auch als Teufel der Mondhexen La/Lu bekannt. Kein Wunder, dass Annikas Ritter im Saal die Oberhand behalten. Das Regieren liegt ihr schließlich im Blut. „Das wurde mir in die Wiege gelegt, in die Fußstapfen meiner Mutter ich heut’ tret‘“, reimt die Hoheit zu Beginn.

Privat regiert die Erzieherin mit „sanften Tönen“ über eine Kinderschar, mag es mit Heavy-Metal-Musik in Wacken aber auch gerne laut. Ihr größtes Hobby aber ist das Mittelalter. Das Bürgerzentrum machen die Narren in ihrer Kampagne deshalb zur Burg, der Orden zeigt die Burg Stein, und zwar so, wie sie vor etwa 300 Jahren gemalt wurde.

Gemeinsam mit ihrer Leibgarde – Peter Fritz und Präsident Stefan Lörsch – verteilt Annika I. zahlreiche Orden. Aus Karlsruhe, Heidelberg, Ludwigshafen, Darmstadt oder Mainz sind Abordnungen befreundeter Vereine angereist. Dazwischen lockern zahlreiche Tanzauftritte den Abend bis zur Mitternacht auf.

Besonders viel Applaus erhalten die Kleinsten, die als Garde des gastgebenden Vereins auftreten. Bei der Zugabe müssen dann sogar Präsident Lörsch persönlich und Trainerin Michelle Wilhelm auf die Bühne und mitmachen. Im Anschluss zeigen zahlreiche Tanzmariechen ihr Können mit spektakulären Tänzen und gewagten Sprüngen. Die musikalische Untermalung liefern die „Zwoa Spitzbuam“ und Trommler „Miklas“ von „Chaos Moggel“. Auch Wolfgang Zimmer von „Musik Karneval Rot Weiß Mainz“ wirkt mit.

Zu später Stunde erobern dann doch noch böse Mächte die Bühne. Die Mondhexen wohnten der Gala als Partnerverein selbstverständlich bei – und sorgen für eine Überraschung. Kurzerhand machen sie sich ein Mitglied des KV Phönix aus Speyer zum Untertanen. Als Kobold muss er nun immer sein Holzschild mit einem neuen Namen bei sich tragen. Sonst drohen ihm elf Euro Strafe in die Kasse der Mondhexen – und vielleicht ewige Verdammnis.

