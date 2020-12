Ansturm auf FFP2-Masken

Biblis.„Danke für euren Einsatz“ oder „Super gemacht“, so lauten nur einige begeisterte Ausrufe bezüglich des Ausgabe-Services von FFP2- Masken an Menschen über 60 Jahre oder chronisch Kranke durch die Neue Apotheke in Biblis. „Wir haben am ersten Tag bereits 3600 Masken ausgegeben“, sagt Apothekenleiterin Silke Glauner und ergänzt: „Wir haben genug Masken!“ Jeden Tag werden die Masken nun in der Apotheke und vor allem im Pavillon daneben ausgeben. Außerdem wurde ein Maskenbring-Service eingerichtet.

Kurze Vorbereitungszeit

Silke Glauner kann nachvollziehen, dass sich nicht alle Apotheken mit FFP2 Masken in hoher Anzahl so kurzfristig ausstatten konnten. „Wir Apotheken hatten letztlich nur vier Tage Vorlaufzeit, um das alles logistisch und personell zu stemmen“, erzählt sie und gibt ein Lob an Apothekenbesitzerin Sibylle Fath weiter. Sie habe vorausschauend reagiert. Dadurch hätten alle vier Fath-Apotheken optimal mit Masken eingedeckt werden können. Für die Masken treten die Apotheken zudem in finanzielle Vorleistung, diese werden auch nicht vom Bund oder Land zur Verfügung gestellt.

Alle müssten selbst schauen, wie und wo sie an Masken zur Ausgabe gelangen. „Hinzu kommt die Verstärkung des täglichen Personals. Wir möchten, dass die reguläre Apothekenarbeit weiterhin reibungslos für unsere Kunden abläuft und zusätzliches Personal die Ausgabe der Masken übernimmt“, so Glauner.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. „Ich glaube, keiner von uns hat bisher so viel auf dem Parkplatz an der frischen Luft gearbeitet“, fügt sie lächelnd hinzu. Seit dem Stichtag, Dienstag, 15. Dezember, steht ein Pavillon neben der Apotheke. Dort verteilen bis zu zwei Angestellte die Schutzmasken und notieren die Namen der Berechtigten. „Bei uns liefen schon Tage vor dem Abgabetermin die Telefone heiß. Wir versuchten, alle zu beruhigen, dass wir genug Masken haben“, berichtet Glauner. Die Masken können noch bis zum 31. Dezember kostenlos abgeholt werden.

Trotzdem war der Ansturm am ersten Tag immens, von 8 bis 18 Uhr standen die Mitarbeiterinnen im Pavillon und in der Apotheke für die Ausgabe bereit. Drei FFP2-Masken werden pro Person ausgegeben. „Am ersten Tag gaben wir 3600 Masken für 1200 Personen weiter“, sagt Silke Glauner und dankt zugleich allen Kunden für deren Geduld in der Warteschlange.

„Natürlich geben wir die Schutzmasken nicht nur an unsere Kunden aus, sondern an alle, die dafür berechtigt sind“, betont sie. Bei jüngeren Risikopatienten erfolge die Abgabe durch nachvollziehbare Eigenauskunft.

Die Neue Apotheke hat auch schon das Altenheim in Groß-Rohrheim mit Masken ausgestattet, ebenso erfolgte über die Fath-Apotheken die Abgabe von 1100 FFP2- Masken an die Diakonie, welche die Masken direkt an die betreuten Patienten weitergibt.

„Als zusätzlichen Service bieten wir auch zwei Mal in der Woche einen Lieferservice für Masken an“, erklärt Glauner. So wolle man mithelfen, dass gefährdete Menschen geschützt und Kontakte reduziert werden. Gleiches geschehe im Bereich der Rezepte. So würden von Kunden beim Arzt bestellte Rezepte dort direkt von der Apotheke abgeholt, gerichtet und an die Kunden mit kostenlosem Botendienst ausgefahren. „Hier sieht man wieder, wie wichtig Apotheken vor Ort für die Menschen sind, dies können Online-Apotheken nicht leisten. Aktuell geben diese auch keine Masken aus“, berichtet Glauner.

Bis Jahresende gratis

Bis Ende des Jahres erfolgt die Ausgabe der FFP2-Masken in den örtlichen Apotheken gratis und unbürokratisch. Für die Monate Januar bis März 2021 bekommen die ausgewählten Risikogruppen dann Berechtigungsscheine von ihrer Krankenkasse zugestellt. „Mit diesen erhalten die Kunden sechs weitere Masken für den Zeitraum Januar, Februar, Februar und März. Hier fällt eine Zuzahlung von zwei Euro für die sechs Masken an“, informiert Silke Glauner.

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020