Apfelsaft selbst keltern

Biblis.Der Verein für Vogel- und Naturschutz in Biblis feiert sein Apfelfest am Samstag, 22. September, ab 14 Uhr an der Grillhütte. Neben einer Ausstellung von Äpfeln der eigenen Streuobstwiesen stellt ein Imker seine Produkte – mit Bienenvolk – aus. So können Besucher einen Einblick in das Leben der Bienen erfahren. Zudem haben die Mitglieder ein Apfelrätsel für die Kinder organisiert, bei dem es Preise zu gewinnen gibt. Darüber hinaus gestalten die Kindergärten Pusteblume und Sonnenschein Programmpunkte.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben anderen Getränken natürlich auch mit Apfelsaft, den Kinder direkt an der Grillhütte keltern und gegen eine kleine Spende möglichst im eigenen Behälter mitnehmen können. Zum Essen gibt es Kochkäse aus eigener Herstellung, Bratwurst, Lángos ( (ein ungarisches Hefegebäck), und Kuchen.

Aufgrund der Waldbrandgefahr weist der Verein ausdrücklich darauf hin, dass das Rauchen bei der Veranstaltung verboten ist. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.09.2018