Wattenheim.Der nächste Garteneinsatz der Teilnehmer am „Projekt Schöner Pfarrgarten“ (PSPG) Wattenheim findet am Samstag, 14. Juli, von 9 bis 12 Uhr statt. Hierbei werden Blumen und Sträucher geschnitten. Die Teilnehmer werden gebeten, Handschuhe mitzubringen. Weiterhin teilt Initiator Walter Lauseker mit, dass der traditionelle Gottesdienst am Sonntag, 12. August, um 11 Uhr im Pfarrgarten stattfinden soll, wenn das Wetter mitspielt. Hierzu wäre dann ein kurzer Arbeitseinsatz am Samstag, 11. August, von 9 bis 11 Uhr notwendig.

Jeder kann bei dem Projekt mitmachen und sich aktiv an der Verschönerung des Pfarrgartens beteiligen. Ein Dank geht an Sidone Brandstätter für die Spende des Schrankes, bei dem jeder Bücher und Hefte zum Thema Garten abgeben und ausleihen kann. str