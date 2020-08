„Auf der Schanz“ wird heute geshoppt

Biblis.Das große Einkaufszentrum am Ortseingang im Norden von Biblis kennt jeder. Dort befinden ein historischer Ort. Ältere Bibliser kennen noch den Namen „auf der Schanz“ oder „Schanz“. Aber wo die Bezeichnung herstammt, weiß keiner mehr so genau.

Die Gegend liegt an einer uralten, sehr bedeutenden Handelsstraße durch das Ried von Worms nach Frankfurt. Deren Ausbau wurde Karl dem Großen zugeschrieben. Die Straße zog nicht nur Händler und spezialisierte Handwerker an, sondern auch zu allen Zeiten das Militär. Dessen Strategie wurde im Lauf der Zeit verbessert. Landsknechtheere mit ihren Feuerwaffen ersetzten die schwerfälligen Ritterheere. Spätestens im 30-jährigen Krieg wurden entlang wichtiger Straßen Verteidigungspunkte errichtet, sogenannte Schanzen, die größere Einheiten schützen sollten. Eine Große lag im Wehrzollhaus, das heute zur Stadt Lampertheim gehört. Sie war sternförmig und aus ihr heraus entwickelte sich der kleine Ort. Die Schanze für Biblis ist ebenso belegt. Rund 200 Jahre lang war sie auf den Landkarten verzeichnet. Kaiserliche Truppen, Österreicher, Schweden und Franzosen brachten sie immer wieder in Ordnung und bezogen dort teilweise monatelang Stellung. Mit der Verbesserung der Waffentechnik konnten die Schanzen nicht mithalten und verfielen immer mehr. Lediglich die Geländenamen erinnern noch an diese Verteidigungs- und Schutzeinrichtungen.

In Nordheim gab es ebenfalls eine solche Anlage. Sie lag in Richtung Rhein, war sternförmig mit fünf Ecken. Ihre Umrisse tauchen jedes Mal auf, wenn das Feld bestellt wird, auf der sie liegt. Durch die Mauerreste im Untergrund reagieren die Pflanzen auf unterschiedliche Nährstoff- und Wasserangebote, so dass sie hier im Bild noch grün erscheinen, während die restliche Bepflanzung bereits gelb ist. Mit Hilfe der Luftbildarchäologie ist das eindeutig zu sehen, während man vom Boden aus nicht das komplette Bild erfassen kann. Das Foto wird im Burg Stein Museum im Alten Rathaus ausgestellt. In der Vitrine sind zudem Modellfiguren von Soldaten zu sehen, die eine Kanone beladen. Der Degen weist ebenfalls auf die Verteidigungsmaßnahmen hin, die an solchen Schanzen stattgefunden haben. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.08.2020