„Auf einen Aktivisten kommen fünf Polizeibeamte“

Biblis.Schon auf der Fahrt nach Biblis sind ganze Pulks von Polizeitransportern unterwegs, auf der Brücke über der B 44 stehen Einsatzfahrzeuge dicht an dicht über mehrere hundert Meter. Mit einem massiven Aufgebot erwartet die Polizei am frühen Mittwochmorgen die Ankunft der sechs Castoren, die aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield ins Bibliser Zwischenlager geschickt werden. Überall im Ort sind schwarz uniformierte Beamte unterwegs, neben dem verblassenden Mond kreist ein laut knatternder Hubschrauber am Himmel – ein unwirkliches Bild.

Ziemlich genau um 8 Uhr fährt der Zug mit dem radioaktiven Müll in den Bibliser Bahnhof ein. Fast eineinhalb Stunden bleibt er dort stehen, bis mehrere Personenwagen abgekoppelt sind und der Transport zum Kernkraftwerk weiterrollt. In Richtung Rübgarten sind die Gleise mit Absperrgittern gesichert. Davor stehen – mit so geringem Abstand, wie es die Corona-Hygieneregeln zulassen – die Beamten, alle mit Mundschutz.

Auch die Eingänge zur Bahnhofsunterführung werden bewacht, die Polizisten machen aber für Passanten freundlich Platz. „Natürlich dürfen Sie hier durch!“ Der Zugang zu dem Gleis, an dem der Castor-Transport steht, ist ebenfalls blockiert. Auf den anderen beiden Bahnsteigen stehen – wie sonst auch – Reisende, die auf ihre Züge warten.

Die Kernkraftgegner vom Aktionsbündnis „Castor stoppen“ haben parallel zu den Gleisen auf einer Wiese am Rübgarten ihr Lager aufgeschlagen. „Wir haben hier die Nacht verbracht“, bestätigt Sprecher Herbert Würth im Gespräch mit unserer Redaktion. Schlaf gab es für die rund 60 Aktivisten, die bei Temperaturen von nur knapp über null Grad ausgeharrt haben, nur wenig. „Das Adrenalin hält uns wach“, sagt er. Minutiös verfolgten die Männer und Frauen, was ihre Mitstreiter in den sozialen Medien gepostet haben. Seit der Abfahrt in Nordenham nahe Bremerhaven gab es auf der Zugstrecke 15 Mahnwachen. Würth sieht zufrieden aus.

Spontandemo zum Kraftwerk

Als sich abzeichnet, dass die Castoren demnächst in Biblis eintreffen, organisiert die Protestgruppe eine Spontandemo, die sich in Richtung Kraftwerk in Bewegung setzt. Ziel sei aber vor allem gewesen, die kleine Gruppe zu unterstützen, die es bis auf die Bahngleise zu den beiden Atommeilern geschafft haben. „Wir haben so einen Krach gemacht, dass sie uns sogar gehört haben“, freut sich Würth. Die Sicherheitsbehörden werten die Aktion allerdings nur als kleine Störung. „Eine Sitzblockade aus fünf Leuten, zwei standen daneben“, resümiert ein Sprecher der Bundespolizei. Weil die Männer und Frauen nicht aufstehen wollten, seien sie von Kollegen weggetragen worden. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Dabei haben die Beamten mit weitaus Schlimmeren gerechnet: Sie haben das volle Programm aufgefahren, damit der Zug ungehindert an seinen Bestimmungsort gelangen kann, bestätigt der Sprecher. Herbert Würth zählt zwei Wasserwerfer auf, dazu gepanzerte Räumfahrzeuge und berittene Polizisten. „Martialisch“ nennt er den Aufmarsch. Und „völlig überdimensioniert“. „Auf einen Kernkraftgegner kommen fünf Polizisten“, schätzt er.

Ein bisschen enttäuscht wirkt er durchaus. „Am Dienstag waren wir noch 120 Aktivisten“, berichtet er. Seit Samstag rechnete das Aktionsbündnis fast täglich mit dem Eintreffen der Castoren. Am Mittwoch ist dann doch irgendwie die Luft raus. „Die Leute müssen ja arbeiten gehen“, seufzt er. Wegen der gestiegenen Corona-Fallzahlen hätten ohnehin schon viele Ältere abgesagt, obwohl es strenge Hygiene-Regeln im Camp gibt: „Maskenpflicht, abgepackte Mahlzeiten statt Volksküche, Toilettenwagen statt Dixi-Klo – damit sich jeder die Hände waschen kann“, erläutert Würth.

Nach einem Abschluss-Plenum am Mittag löst sich das Camp auf. Die Castoren sind indes sicher auf dem Kraftwerksgelände angekommen, meldet das Hessische Umweltministerium. Jetzt werden sie für die Zwischenlagerung in Biblis vorbereitet, bis ihr endgültiger Bestimmungsort feststeht. Auch die Einsatzkräfte – mehrere Hundertschaften Bundes- und Landesbedienstete – rücken ab.

Im Ort kehrt wieder Ruhe ein, die Leute können durchatmen. Tagelang Polizisten in den Straßen und dann auch noch Castoren vor der Haustür – vor allem am Morgen ist die Aufregung groß, als der 600 Meter lange Transport im Bahnhof hält. „Unglaublich!“, ruft ein Anwohner seiner Nachbarin zu. Auch Gülcemal Turan ist fassungslos. „Seit einer Stunde steht der Zug hier, und ich wohne direkt gegenüber“, schüttelt der Bibliser den Kopf. Er hat Angst. „Klar, auch vor der Strahlung. Aber vor allem, dass ein Anschlag verübt wird, wie gerade erst in Wien. Das ist doch alles verrückt.“

