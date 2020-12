Aus für MKM in Biblis

Biblis.Die Gemeindevertreter in Biblis haben am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen, vom Vertrag mit der MKM Bauträger GmbH, dem Vermarkter des Baugebiets Helfrichsgärtel III, zurückzutreten. Der Entscheidung war eine lange, teilweise dramatische Debatte vorausgegangen. Die Sitzung wurde für Absprachen mehrmals unterbrochen und zeitweise die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Am Ende stimmten 14

...