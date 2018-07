Anzeige

Biblis.„Swimming with Men“ ist der Titel der Komödie, die am Wochenende in der Bibliser Filminsel gezeigt wird. Der Film läuft von Freitag, 13. Juli, bis Sonntag, 15. Juli, jeweils um 20 Uhr. Die Kultur- und Kinderfilmstaffel sind zurzeit in der Sommerpause.

In Erics Leben läuft irgendwie nichts mehr rund. Während seine Frau in der Lokalpolitik Karriere macht und ihren in der Midlife-Crisis steckenden Gatten zunehmend für einen Waschlappen hält, langweilt sich Eric in seinem Job als Buchhalter. Und auch zu seinem pubertierenden Sohn findet er keinen Draht mehr.

Neues Selbstbewusstsein

Zu seiner eingefahrenen Routine gehören auch die allabendlichen Besuche im Schwimmbad, um monoton seine Bahnen zu ziehen. Doch an einem Abend entdeckt er etwas Merkwürdiges: Eine Gruppe Männer übt Synchronschwimmen und hat jede Menge Spaß dabei. Spaß, der in Erics Leben gerade völlig fehlt. Und so entschließt er sich kurzerhand, bei der Truppe mitzumachen. Bald schon entwickelt er ungeahnten Ehrgeiz und neues Selbstvertrauen. Und während sich das Team auf die Wasserballett-Weltmeisterschaft vorbereitet, beginnt auch seine Familie, die positive Veränderung an Eric zu bemerken. cid