Gross-Rohrheim.Der Groß-Rohrheimer Bauernmarkt lud zu einem gemütlichen Oktoberfest im Rathausinnenhof ein. Ausgetragen von den Mitarbeitern des Arbeitskreises Bauernmarkt konnten Gäste dort bayrische Spezialitäten wie Leberkäse, Bretzeln und Bier genießen und anschließend gemütlich ihre Einkäufe erledigen: Embachs Hofladen bot eine breite Auswahl an frischen Produkten, wie Obst und Gemüse aus der Region sowie aus eigenem Anbau, eingelegtes Gemüse, selbstgekochte Latwerge und Marmelade.

Gewürze aus der ganzen Welt

Der Gewürzvertrieb Kübler aus Büttelborn verkaufte bereits am Eingang des Marktes Tee, Kräuter und Gewürze aus der ganzen Welt. Außerdem gab es Fleisch und Wurst vom Büttenhof, sowie Tischwäsche und andere handgefertigte Produkte von heimischen Herstellern.

Weingut Vollmer schenkte nicht nur köstlichen Federweißen aus, sondern verkaufte auch frischen Zwiebelkuchen, der von Annette Vollmer selbst gebacken wurde. „Besonders für die ältere Generation ist der Bauernmarkt eine wahre Bereicherung“, erklärt Fritz Vollmer. An seinem Stand können die Gäste jeden Freitag verschiedene Weinsorten des Familienweinguts aus Rheinhessen genießen. Laut Vollmer lebt der Markt vor allem von seinen treuen Stammkunden aus der Region. Doch der besondere Anlass des Oktoberfestes lockte an diesem Nachmittag sogar Besucher aus Flensburg an.

25 selbst gebackene Kuchen

Der Liederkranz Groß-Rohrheim versorgte die Besucher außerdem mit etwa 25 selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Die Sonne ließ sich leider kaum blicken, doch die Gäste konnten in der gemütlichen Rathausscheune wind- und wettergeschützt sitzen. Somit herrschte trotz allem eine ausgelassene Stimmung unter den Besuchern.

Der Bauernmarkt findet seit 1993 jeden Freitag von März bis November statt und unterstützt Landwirte in der Region durch den direkten Verkauf ihrer Produkte. In diesem Jahr feierte der Markt sein 25. Jubiläum. lea

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.09.2018