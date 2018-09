Ausschüsse in Biblis tagen

Biblis.In Biblis treffen sich die Fachausschüsse in dieser Woche zu öffentlichen Sitzungen. Den Anfang macht der Ausschuss für Bau, Gewerbe, Landwirtschaft und Umwelt am Mittwoch, 19. September, um 19 Uhr im Rathaus. Dabei geht es um aktuelle Bauvorhaben, wie die Anbindung der L 3261 an die B 44. Aber auch um die Baulandentwicklung in den kommenden Jahren und die Schaffung von zusätzlichen Wohneinheiten.

Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss trifft sich dann am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr im Rathaus. Dabei werden die Handlungsschwerpunkte und der Kostenrahmen für das Städtebauliche Entwicklungskonzept verabschiedet. Die Jahresstatistik der Caritas-Seniorenberatung liegt vor. Weitere Themen sind unter anderem die Kita-Bedarfsplanung und der Personalbedarf im Ordnungsamt der Gemeinde. ps

