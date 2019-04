Ausschuss diskutiert über Neubau einer Krippe

Biblis.Biblis soll einen neuen Kindergarten bekommen. Für einen konkreten Beschluss brauchen alle Parteien noch genaue Angaben über Flächen- und Personalschlüssel, aber der generellen Fortschreibung der Planung haben die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses einstimmig zugestimmt.

Bürgermeister Felix Kusicka erläuterte die Gedanken, die sich die Gemeinde bisher gemacht hatte. „Wir haben uns die Zahlen für dieses und nächstes Jahr angeschaut und versucht, Prognosen bis ins Jahr 2030 zu erstellen, aber das ist erfahrungsgemäß schwierig“, meinte er. Die Überlegungen gehen in die Richtung, eine Krippe für die Ein- bis Zweijährigen neu zu bauen und diese Altersgruppe aus den bestehenden Kindertagesstätten herauszunehmen. „Damit steigt dann wieder die Zahl der Kinder über drei Jahren, die wir aufnehmen könnten“, rechnete der Bürgermeister vor. Rund 400 Ü3-Plätze stehen in der Gemeinde zur Verfügung. Diese Zahl wird allerdings durch die jüngeren Kinder verringert, weil durch sie mehr Kapazitäten der Erzieher gebunden werden.

Noch besteht allerdings intensiver Beratungsbedarf, ob es wirklich sinnvoll ist, die ganz Kleinen aus den Einrichtungen herauszunehmen oder einen Neubau für Kinder jeden Alters zu erstellen. „Die Kleinen brauchen nicht so einen großen Außenbereich, weil sie noch nicht so viel laufen. Auch beim Personal sind wir nicht auf Erzieherinnen angewiesen. Das könnten beispielsweise auch Krankenschwestern oder andere Berufsgruppen übernehmen“, erläuterte Kusicka.

Neue Erzieherinnen werden nicht nur in Biblis händeringend gesucht, sondern in allen Kommunen. Johanna Iovine (CDU) fragte nach den konkreten Voraussetzungen für eine Krippe. Der Bürgermeister versprach, in einer der nächsten Sitzungen konkrete Zahlen vorzulegen. Zu dem Thema stellte Sigrid Breyer (SPD) die Frage nach Tagesmüttern. Derzeit gibt es zwei in der Großgemeinde, die sieben Plätze anbieten. Normalerweise werden die Adressen von den Kindertagesstätten weitergeleitet oder sind über die Homepage des Kreises Bergstraße zu finden. „Die Perspektive mit den Tagesmüttern rettet uns allerdings nicht über die Jahre“, teilte Kusicka mit.

Überplanmäßige Ausgaben

Die konfessionellen Kindertagesstätten in Nordheim und Biblis hatten 2018 und in den Vorjahren zusätzliche Kosten, hauptsächlich beim Personal. Diese schlagen sich im Haushalt nieder und sind damit überplanmäßige Ausgaben im Punkt Betriebskosten.

Für die evangelische Kita Nordheim sind es 190 000 Euro mehr, da noch Kosten aus den Jahren 2016 und 2017 dazu kamen. Rund 25 000 Euro sind es für die katholische Kita in Biblis. Das wurde jedoch nur geschätzt, weil die tatsächliche Abrechnung für 2018 bis zur Sitzung noch nicht vorlag. Für die Jahre 2016 und 2017 sind es 18 000 Euro. Schätzungsweise kommen für 2018 nochmal 7000 Euro dazu. Die überplanmäßigen Ausgaben können durch Grundstücksverkäufe im Helfrichsgärtel III gegenfinanziert werden. Die Empfehlung dafür sprach der Ausschuss einstimmig aus. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019