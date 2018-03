Anzeige

Doch als er zehn Jahre alt wird, diskutieren seine Mutter und sein Vater darüber, ihn am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfte Klasse geht. In der Schule lernt er trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich mit seinem Äußeren zu arrangieren und findet schnell neue Freunde.

Der Animationsfilm „Die Dschungelhelden“ läuft für Kinder am Sonntag, 25. März, um 15 Uhr. Im Dschungel sorgen Faultier Tony, Nashorn Goliath, Stachelschwein Ricky sowie Tigerin Natacha, die Anführerin der Bande von mutigen Helden namens „Die Asse“, für Recht und Ordnung. Doch als sie den Koala Igor ablehnen, erschaffen sie sich damit einen erbitterten Feind. cid

