Ausstellungsräume neu ausgestattet

Biblis.Innerhalb von drei Wochen wurden die Ausstellungsräume von „Marsch Schlafkultur“ in der Darmstädter Straße 150 in Biblis komplett umgebaut und durch viele Besonderheiten ein völlig neues Ambiente geschaffen. Hierzu gehört auch, dass sich das Fachgeschäft von Annick Löhr noch breiter im Sortiment aufgestellt hat. Bettwaren, Matratzen, Betten, Schlafsysteme und Dekorationen werden in ansprechender Atmosphäre präsentiert.

500 Quadratmeter Fläche

Die Anfänge der Geschäftsidee rund ums Schlafen startete einst im Bereich Matratzen-Outlet, wie Christian Marsch, Bruder von Löhr und damals Mitgründer, bei der Wiedereröffnung des heutigen Fachgeschäftes berichtete. Schon 2013 führte der Schritt verstärkt weg vom Outlet und hin zum Fachhandel, damals wurden auch die heutigen Räumlichkeiten bezogen, die bereits 2015 eine erste Modernisierung erfuhren. Nun fand ein kompletter Umbau der 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche statt.

Wie Annick Löhr beschrieb, wurden der Fußboden erneuert und Wände entfernt, wodurch ein Kojen-Ambiente entstanden sei. In diesen Kojen können Kunden hochwertige und moderne Schlafstätten und alles, was dazu gehört, entdecken und natürlich ausprobieren. Es entstand ein neuer Kassenbereich, die Räume wurden durch neue Präsentationsregale ergänzt.

Individuelle Beratung

Das Betten- und Matratzenfachgeschäft in Biblis zählt zu den größten Fachgeschäften in diesem Bereich in der Region. Ein Plus für Biblis, wie alle Fachgeschäfte im Ort, betonte Bruno Neumann, Vorsitzender des Bibliser Wirtschafts- und Verkehrsvereins (WVB).

Das Sortiment in Biblis umfasst alles rund ums Schlafen, das heißt: Betten, Boxspringbetten, Matratzen, Schlafsysteme, Kleiderschränke, Ankleiden, Bettwaren, dekorative Bettwäsche, Kissen und Plaids in modernem Design und für jedes Budget.

„So individuell wie unsere Kunden sind, so individuell ist auch unsere Beratung“, sagte Annick Löhr. Geschulte und kompetente Ansprechpartner sind neben Annick Löhr zudem die langjährige Mitarbeiterin Christina Hake sowie die neue Mitarbeiterin Karin Bingenheimer. str

