Autofahrer löscht Brand

Biblis.Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am Sonntag gegen 16.50 Uhr zu einem Brandeinsatz auf der Bundesstraße 44 gerufen worden. Nach ersten Informationen sollte dort ein Personenwagen brennen. Ob das Fahrzeug im Vollbrand stand und Personen verletzt wurden, sei zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen, berichtet Feuerwehrsprecher Ralf Becker.

Als die Brandschützer wenige Minuten später an der Unfallstelle eintrafen, stand ein Pkw auf der Fahrbahn in Richtung Groß-Rohrheim. Aus dem Motorbereich stieg Rauch auf, von einem offenen Feuer war nichts zu sehen. Nach ersten Informationen an der Einsatzstelle habe es wohl einen technischen Defekt im Motorbereich gegeben, so Becker. Ein anderer Autofahrer habe den dadurch verursachten Brand bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Fahrzeug und den Motorbereich, anschließend konnten sie gegen 17.20 Uhr den Einsatz beenden. Vor Ort waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit mehreren Fahrzeugen und 25 Mann. red

