Autos auf verbotenen Wegen

Wattenheim.Autofahrer, die verbotene Wege nutzen, ärgern die Bürger in Wattenheim und Nordheim schon lange – wie etwa der Radweg zwischen den beiden Ortsteilen (wir haben berichtet). Dieses Thema beschäftigte jetzt auch den Ortsbeirat Wattenheim.

Beim Weg am Tamburinsee waren sich alle einig, dass die dortige Schranke wieder geöffnet werden könnte. Dabei kamen noch andere Stellen in der Gemarkung zur Sprache, wo verbotenerweise Autos fahren. Bürgermeister Felix Kusicka versprach, dies dem Regierungspräsidium Darmstadt vorzutragen. Über die Autofahrer auf dem Radweg zwischen den Ortsteilen will die Nordheimer Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt mit dem Birkenhof – wohl Ziel vieler motorisierter Nutzer des Weges – Kontakt aufnehmen.

Sigrid Ambros (CDU) machte noch einmal auf die ausstehende Entscheidung der Gemeinde bezüglich des Grünstreifens in der Straße „Am Golfpark“ aufmerksam. Ein Grundstück wurde verkauft und es mache den Anschein, als ob die neuen Besitzer ihren Garten auch in den Grünstreifen hinein angelegen wollten. „Es gibt andere Anwohner, die würden den Grünstreifen gerne dazu kaufen, aber dafür braucht es die Entscheidung der Verwaltung“, mahnte Sigrid Ambros.

Thomas Kuhn (CDU) klagte erneut über die Uneinsichtigkeit, wenn man aus der Beunestraße in die Rheinstraße abbiegen will. Kürzlich sei es fast zu einem Unfall gekommen, weil er keine Sicht gehabt habe. „Ich taste mich immer schrittweise vor, aber selbst das hat nicht ausgereicht“, erklärte er. Die letzten zwei bis drei Meter vor der Ausfahrt würden schon reichen, um einen besseren Blick zu haben. Das Stückchen ist im Eigentum der Gemeinde und der Bürgermeister versprach, über Poller oder Ähnliches nachzudenken, damit dort keiner sein Auto abstellen kann.

Kusicka bedankte sich schließlich, weil es auch in Wattenheim die letzte Ortsbeiratssitzung in seiner Amtszeit war: „Ich bedanke mich für die respektvolle Zusammenarbeit. Es war nicht immer einfach, aber was möglich war, haben wir umgesetzt.“ Von Ortsvorsteher Heinrich Ochsenschläger kamen die besten Wünsche für die Zukunft. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020