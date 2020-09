B 44 ab Freitag gesperrt

Biblis.Wegen einer Fahrbahnsanierung auf der B 44 bei Biblis müssen sich die Autofahrer auf eine Vollsperrung vom 4. bis 7. September einrichten. Laut Straßenbaubehörde Hessen Mobil ist davon die Strecke ab dem Kreisverkehrsplatz der B 44/L 3261 bei Biblis in Richtung Bobstadt betroffen. Die Arbeiten beginnen am Freitag gegen 18 Uhr und dauern bis Montag, 5 Uhr, an. Die beschilderte Umleitung verläuft aus südlicher Richtung kommend kurz vor Bürstadt über die B 47 in Richtung Worms/Wehrzollhaus, weiter über die L 3261 über Nordheim und Wattenheim zurück auf die B 44 und umgekehrt.

Die Fahrbahn wird rund 13 Zentimeter abgefräst und anschließend mit rund neun Zentimetern Asphaltbinder und vier Zentimeter Asphaltdecke neu aufgebaut. Das Abfräsen des Fahrbahnbelags findet in der Nacht von Freitag auf Samstag statt. Hierbei kann es zu Lärmbeeinträchtigungen kommen. Die Sanierung kostet rund 450 000 Euro. ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.09.2020