B 44 nach Frontalzusammenstoß über Stunden gesperrt

Bobstadt/Biblis.Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 44 zwischen Biblis und Bürstadt haben sich am Mittwochvormittag zwei Autofahrer verletzt. Die viel befahrene Strecke war von 11.45 bis etwa 15 Uhr in Höhe von Bobstadt aus komplett gesperrt, weil die beiden Autos abgeschleppt werden mussten und zudem ein Tanklaster beschädigt wurde, der Flüssigkeit verloren hatte. Die Feuerwehren aus Biblis eilten mit 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle, „eigentlich um diese abzusichern, aber wir unterstützten erst einmal den Rettungsdienst“, erklärte Sprecher Ralf Becker.

Für die Brandschützer stellte sich der Einsatz größer als erwartet heraus, denn die beiden Pkw vor Ort waren stark zerstört, „Trümmerteile waren über die gesamte Fahrbahn verstreut“, so Becker. Die Polizei geht davon aus, dass der 21 Jahre alte Fahrer, der aus Kahl am Main in Unterfranken stammt, mit seinem Kastenwagen den Tanklaster in einer Rechtskurve überholen wollte und frontal gegen den entgegenkommenden Kia eines 58-jährigen Groß-Rohrheimers prallte. Beide kamen ins Krankenhaus. Da sie stationär aufgenommen wurden, gelten sie bei der Polizei als schwer verletzt. Details konnte die Sprecherin aber nicht nennen.

Bei dem Rückprall des Kastenwagens wurde der Sattelzug seitlich beschädigt und verlor Hydraulik- und Kühlmittel, das von der Feuerwehr gebunden wurde. Im Tank befand sich laut Ralf Becker Gefahrgut, „das war zum Glück nicht betroffen“. Nach Angaben der Polizei sicherte die Feuerwehr der BASF den weiteren Transport des Sattelzugs ab. Der 47-jährige Fahrer aus Birkenau blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden insgesamt auf 23 000 Euro: 17 000 Euro an den beiden Autos sowie 5000 Euro am Lkw. Der Verkehr staute sich bis zu den Kreiseln von Biblis und Bürstadt zurück, während die Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn gereinigt wurde.

