Bäume zum Anfassen und Schnuppern

Nordheim.„Herr Förster, schauen Sie mal, was ich gefunden haben“, rief aufgeregt ein Junge und hielt dem Forstbeamten Markus Hörner einen Käfer unter die Nase. Der Waldpädagoge war mit den Schülern der Klasse 3b der Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim im Jägersburger Wald unterwegs. Gemeinsam entdeckten sie den Lebensraum Wald und die Kinder erfuhren Wissenswertes über Bäume.

„Es ist der Abschluss unseres Themas Wald im Sachunterricht“, so Lehrerin Sara Jäger. Sie lobte das Angebot von Hessen Forst, das es den Kindern ermöglichte, mit dem Waldpädagoge Markus Hörner unterwegs zu sein – und das kostenlos.

Zuerst machte Hörner den Schülern den Unterschied klar zwischen Wald und Forst und erklärte, wofür die Forstwirtschaft benötigt wird. Holz werde genutzt für Möbel, zum Heizen oder für die Papierherstellung. Die unterschiedlichsten Baumarten lernten die Kinder im Laufe des über zweieinhalbstündigen Spaziergangs näher kennen.

„Fasst mal an“, motivierte Hörner und gab den Kindern Nadeln von zwei verschiedenen Bäumen in die Hände. „Die ist ganz weich und die pikst“, erkannte ein Mädchen sofort und Hörner gab ihnen einen Merkspruch mit: „Fichte sticht, Tanne nicht!“. Die Kinder rieben die Nadeln zwischen den Fingern. „Das riecht nach Pfefferminze“, meinte ein Junge. Nicht ganz, lächelte der Waldpädagoge. Die Kinder schnupperten nochmals und rufen: Orangeade!

Weiter ging es mit Buche und Eiche, einer Schatten- und einer Lichtbaumart. „Unsere Vorfahren sahen die Eiche als etwas Besonderes an“, erklärte Hörner. Dies habe mit der Lichtbaumart zu tun. Eine Eiche braucht Licht, sie wächst hoch hinauf und wird dann bei einem Gewitter oft als erstes vom Blitz getroffen. Die Himmelsblitze als Verbindung zu den Göttern erhoben die Eiche in eine Sonderstellung. „Sie wird von uns Deutschen als Urbaum angesehen“, sagte Hörner und zeigte den Kindern das Eichenblatt auf den Kupfer-Centmünzen. Er führte aus, dass eine Eiche sehr alt werden kann. Sie hätte dauerhaftes Holz, die Balken von Fachwerkhäuser bestehen etwa aus Eiche.

Buche würde schneller verfaulen. Doch die Buche sei ebenfalls ein wichtiger Baum, gerade in Sachen Bildung. „Das Holz der Buche ist nicht so hart, in dieses kann man gut ritzen“, erklärte Hörner. In Buchenholz wurden früher Symbole und später Buchstaben geritzt, daher auch das Wort „Buch-Stabe“. Und viele Blätter mit Buchstaben ergeben ein „Buch“. Dann war Handauflegen an beiden Bäumen angesagt. „Die Eiche fühlt sich warm an, die Buche kalt“, erkannte ein Kind.

Zwiebelprinzip beim Baum

Der Waldpädagoge zeigte an einem Schüler das „Zwiebelprinzip“ des Baums. Er erklärte, dass ein Baum ein dünnes Wachstumsgewebe habe, ähnlich der Haut. Um diese zu schützen, wie ein T-Shirt, hat er die Rinde und als weitere Maßnahme, wie eine Jacke, gibt es noch Borke außen herum. „Ich sehe oft, dass Kinder mit Ästen gegen Bäume schlagen. Bitte macht das nicht“, bat Hörner.

Die Kinder verstanden schnell, dass Bäume dann, wie bei einem Schlag auf die eigene Haut, blaue Flecken davontragen, die man aber nicht sieht. „Eure blauen Flecken verheilen, die der Bäume nicht“, sagte Hörner. An diesen Stellen könne die Rinde aufplatzen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019