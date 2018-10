Bahnverkehr läuft weiter

biblis.Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am 3. Oktober gegen 14.30 Uhr zu einem Brandeinsatz im Bereich der „alten Gartenstraße“ aus. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit mehreren Fahrzeugen. An der Bahnlinie hatte es einen Flächenbrand gegeben. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob angrenzende Wohnhäuser gefährdet seien und inwieweit der Bahnverkehr betroffen sei, berichtet Feuerwehrsprecher Ralf Becker. Wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ein und konnten Entwarnung geben. Der Flächenbrand umfasste nur wenige Quadratmeter und befand sich auf einem alten Nebengleis in Richtung Bahnhof Biblis. „Die Einsatzkräfte löschten den Flächenbrand schnell und zügig ab, eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs konnte verhindert werden“, so Becker. Einsatzende war gegen 15 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.10.2018