„Barrierefreies“ Sportabzeichen

Biblis.In Biblis findet am Samstag, 15. September, um 11 Uhr im Pfaffenau-Stadion ein Inklusions-Sporttag statt. Dabei können Kinder mit Handicap gemeinsam mit nicht behinderten Menschen das Sportabzeichen absolvieren. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Prüfer dazu die Abnahmeberechtigung besitzt. Diese wird der Stützpunktleiter Michael Medert am kommenden Samstag erwerben. Die Kosten dafür trägt die TG und ermöglicht es dadurch, dass das Sportabzeichen in Biblis „barrierefrei“ wird. Wer eine Behinderung hat und das Sportabzeichen machen möchte, sollte sich zunächst an Michael Medert unter Telefon 06245/29 79 96 wenden, um abzusprechen, ob bestimmte Vorbereitungen notwendig sind. Ansonsten ist keine Anmeldung erforderlich. Zuschauer sind willkommen. red

