Biblis.Der Bibliser Bauausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am morgigen Mittwoch, 13. Juni, mit drei Anträgen der SPD-Fraktionen. Die Sozialdemokraten fordert die Umsetzung der „Ausbauoffensive Photovoltaik“ sowie eine verbesserte Kennzeichnung von Treppenstufen im Rathaus und Bürgerzentrum. Im letztgenannte Gebäude soll es auch eine automatische Lichtsteuerung geben. Weitere Themen sind die geplanten Lärmschutzwände an der Bahn und die Schaffung von Ökopunkten. Die Bauleitplanung an der Südlandzunge und die Veräußerung von Grundstücksflächen im Bereich des Bebauungsplanes „Am Hohen Weg“ stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Zur öffentlichen Sitzung um 19 Uhr im Rathaus sind interessierte Bürger eingeladen. red