Baugebiete nicht mehr an Großinvestor verkaufen

Biblis.Die CDU Biblis/Nordheim/Wattenheim meldet sich zum Thema Wohnbauvorhaben am Werrtor zu Wort. Die Partei sei für eine schnelle Wohnbauentwicklung – jedoch nicht am Werrtor. „Wir wollen die Sachlage zur Abstimmung des Werrtors aufgreifen und den einen oder anderen Gedanken, den wir von der CDU dazu haben teilen“, heißt es in der Mitteilung.

Der Investor „Treufina GmbH“ beabsichtige, auf einem Gelände am Werrtor, das nicht im Eigentum der Gemeinde ist, Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 68 Wohneinheiten sowie 17 Einfamilienhäuser zu errichten. Mit dieser Wohnflächenentwicklung von zirka 6635 Quadratmetern sei es erforderlich, die verkehrliche Erschließung zu sichern. Hierbei würde keine einfache Linksabbiegespur, die vielleicht für die Anbindung des Wertstoffhofs, ausreichen könnte, genügen.

Eine entsprechende Straßenquerung koste nach aktuellen Schätzungen rund eine Million Euro. Der Investor erkläre sich hierbei bereit, einen Anteil von 350 000 Euro zu übernehmen. In Folge würden Kosten in Höhe von 650 000 Euro bei der Gemeinde verbleiben.

„Die CDU stimmte gegen den Antrag, da es uns wichtig war, eine solide Kostenaufstellung zu diesem Vorhaben zu haben. Dies war aus unserer Sicht nicht gegeben“, begründen die Christdemokraten ihre Entscheidung. „Außerdem sind uns alle Pächter der Kleingärtenanlagen dort sehr wichtig, und wir sind uns unsicher, ob durch eine großdimensionierte Querungshilfe nicht doch der ein oder andere Schrebergarten hier zum Opfer fallen wird.“

Weitere Gefahrenquelle

Ein weiterer Punkt ist der nahe gelegene Spielplatz gegenüber der B44. Hier würde eine weitere Gefahrenquelle entstehen, da dann möglicherweise der direkte Weg über die B44 genutzt werde, anstatt den Umweg über die neue Querungshilfe zu gehen. „Letztendlich muss auch jeder Einzelne entscheiden, ob er in der Nähe eines Misch- und Gewerbegebietes und dem damit verbundenen Lärm und Staub wohnen möchte“, geben die Christdemokraten zu bedenken.

„Wir sehen eine Wohnbauentwicklung an anderen Stellen in der Großgemeinde. Hierzu möchten wir gerne noch einmal auf das ehemalige Friedhofserweiterungsgelände hinweisen.“ Dieses sei im Eigentum der Gemeinde und könnte schon kommendes Jahr, im beschleunigten Verfahren, bebaut werden, heißt es weiter.

„Die Baugebiete Helfrichsgärtel 4 und 5 befinden sich ebenso in der Endphase, und auch mit den Eigentümern der Fläche an der Berliner Straße ist die Gemeinde in Verhandlung.“ Auch in Nordheim würden gerade Planungen vorangetrieben, die eine Wohnbebauung realisieren. Hierbei sei etwa die Fläche neben dem Sportplatz zu nennen.

„Zukünftig möchten wir Baugebiete ausweisen, die kein Großinvestor ankauft und überteuert anbietet, die auch im Besitz der Gemeinde sind und im direkten Kontakt mit den Bürgern unserer Gemeinde an diese verkauft werden. Somit wäre es endlich auch möglich, dass Familien mit kleinerem Einkommen zu ihren eigenen vier Wänden kommen würden“, betont die CDU und fügt hinzu: „Auch wir lernen aus unseren Fehlern.“ red

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.07.2020