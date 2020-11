Bauherren im Bibliser Helfrichsgärtel "haben jetzt alle Möglichkeiten"

Biblis. Beim Baugebiet Helfrichsgärtel III will Bürgermeister Volker Scheib nun endlich zu einer für alle Beteiligten guten Lösung kommen. Für diese wirbt er derzeit in den Fraktionen und hat in den vergangenen Tagen auch Gespräche mit Bauherren geführt, die noch auf die Übertragung ihrer Grundstücke warten und deren Häuser zum Teil noch nicht fertig gestellt sind.

Scheib sei von dem

...