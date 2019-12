Baum in Schieflage

Biblis.Ein abgesägter Baum in höchst gefährlicher Position hat am Dienstabend gegen 17 Uhr für einen Einsatz der Bibliser Feuerwehr gesorgt. In dem kleinen Wäldchen zwischen Pfaffenaue und Weschnitz hing ein abgesägter Stamm in den Kronen der Nachbarbäume. Passanten hatten entdeckt, dass sich der Baum nur an einzelnen Zweigen im Astwerk verfangen hatte und auf die Erde zu stürzen drohte. „Die Gefahr bestand, dass der Stamm unkontrolliert umstürzt und Spaziergänger oder Waldarbeiter treffen könnte“, berichtet Ralf Becker, Sprecher der Bibliser Brandschützer, dem „Südhessen Morgen“. Mit einer Stärke von 25 Zentimetern hätte der Baum erheblichen Schaden anrichten können.

Also hätten die Einsatzkräfte beschlossen, sofort einzugreifen: Sie sicherten den Bereich weitgehend ab, legten den Baum kontrolliert auf dem Erdboden ab und zersägten ihn in „handliche Stücke“, wie Becker mitteilt. Gegen 18.15 Uhr war der Weg wieder frei und der Einsatz beendet. „Eine Kettensäge haben wir auf dem Gerätewagen immer dabei“, berichtet der Feuerwehrmann. Und mit umgestürzten Bäumen würden sich die Kameraden nach den vergangenen „Sturmjahren“ ohnehin bestens auskennen. Wer den Baum kurz über der Wurzel abgesägt hat, konnte an dem Abend nicht mehr geklärt werden. sbo

