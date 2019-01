Baumwart verrät Tipps und Tricks

Biblis.Am Samstag, 9. Februar, findet um 10 Uhr ein Winterschnittkurs in der Obstanlage Gipfelhorst an der Weschnitz statt. Die Teilnehmer lernen beim Vortrag und Schnittkurs in Theorie und Praxis, warum und wieso der Winterschnitt überhaupt durchgeführt wird.

Der Baumwart vom Obst- und Gartenbauverein Biblis berät die Kursteilnehmer zunächst und demonstriert dann an den Obstbäumen, wie ein fachmännischer Schnitt funktioniert. Die Obstanlage „Gipfelhorst erreichen Interessierte, wenn sie am Blinklicht der B44 abbiegen in Richtung Grünschnittplatz. Das Gelände vor der Hundepension gehört dem Obst- und Gartenbauverein Biblis.

Dort befindet sich auch die Obstanlage. Möglichkeiten, um das eigen Auto dort zu parken, sind ausreichend vorhanden. Über reges Interesse und rege Beteiligung freuen sich die Vereinsmitglieder. Die Teilnahme am Winterschnittkurs des Bibliser Obst- und Gartenbauvereins ist kostenlos. red

