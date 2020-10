Baustellen-Fahrzeug beschädigt

Bürstadt.Ein Schaden von etwa 5000 Euro ist am Montagvormittag bei einem Lkw-Anhänger im Baustellenbereich der L 3261 entstanden. Wie die Polizei mitteilt, muss ein Unbekannter den Anhänger irgendwann in der Zeit von 6.30 bis 13.30 Uhr touchiert haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr das Fahrzeug die Berliner Straße in Richtung Kraftwerk. Im Kreuzungsbereich zur L 3261 habe er den Lkw-Anhänger gestreift, der in der Baustelle „ordnungsgemäß abgestellt“ gewesen sei. Der hintere Teil des Anhänger-Aufbaus und die Plane wurden dabei erheblich beschädigt.

Die Polizeistation Lampertheim bittet um Zeugenhinweise unter 06206/94 40-0. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.10.2020