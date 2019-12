Bei Schlappners steht die nächste Generation bereit

Biblis.Vor 50 Jahren legte Klaus Schlappner seine Meisterprüfung ab. 19 Jahre später durfte sich auch Sohn Volker Elektromeister nennen. Jetzt hat Enkel Fritz, zweieinhalb Jahre nach erfolgreichem Abschluss seiner Lehre, von der Handwerkskammer Frankfurt-Darmstadt ebenfalls den Meisterbrief erhalten.

Während Klaus Schlappner als Elektromonteur auf Montage die Brötchen für seine Familie verdiente, musste das Lernen für den Meisterkurs auf die Abendstunden und das Wochenende verlegt werden. „Irene hat ,ja’ gesagt – obwohl wir da schon drei Kinder hatten“, erzählt Klaus Schlappner. Im Januar 1970 gründete er seinen eigenen Betrieb in Lampertheim. Schon drei Monate später kam ein Handwerksbetrieb in Biblis dazu.

Irene Schlappner war auch einverstanden, dass ihr Mann neben seinem Beruf im Jahr 1979 an der Sporthochschule in Köln seinen Trainerschein machte und anschließend als Trainer des SV Waldhof mit seinen „Buben“ die Bundesliga aufmischte. Als Chefin hielt sie mit den Mitarbeitern den Fachbetrieb am Laufen. Die Firma verfügte über einen Hydrauliksteiger und schloss Verträge zur Wartung von Straßenbeleuchtungen mit Kommunen ab. Zudem gab es reichlich Arbeit im Kernkraftwerk. Sohn Volker trat seine Lehre im familieneigenen Betrieb an. „Da konnte er gleich unsere Kunden und ihre Wünsche kennenlernen“ erzählte der Senior. Nachdem Volker 1988 ebenfalls seinen Meister gemacht hatte, „hat Irene entschieden, dass ich als Nationaltrainer 1992 nach China gehe“, sagt Klaus Schlappner im Rückblick auf abwechslungsreiche Jahre.

Fischen statt jagen

Während seine Frau den kaufmännischen Teil der Firma stemmte und sich um die Familie mit den Söhnen Volker und Uwe sowie Tochter Claudia samt den Enkeln Anna und Fritz kümmerte, legte Klaus Schlappner die handwerklichen Geschicke des Familienbetriebes in die Hände von Sohn Volker. Irene blieb bis 2009 im Betrieb.

Enkel Fritz entschloss sich 2014, den Beruf des Elektrikers für Energie- und Gebäudetechnik zu ergreifen. „Eigentlich wollte ich Bauer werden“, sagt Fritz und lacht. Er versteht, dass das Bestehen des Betriebs und die Weitergabe von Wissen nicht nur für den Großvater, sondern auch für Vater Volker wichtig sind. Nur in einer Sache sind sich die Schlappners nicht einig. Während Klaus und Volker zur Jagd gehen, „wehrt“ sich Fritz noch etwas. Er bevorzugt zur Entspannung das Fischen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.12.2019