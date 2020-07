Nordheim.Beim Volkschor in Nordheim sieht es genauso düster aus, wie bei allen anderen Chören. Seit März keine Proben, alle Auftritte und Feste abgesagt und keine Aussicht auf Besserung. „Bei uns läuft gar nichts“, bedauerte die Vorsitzende Irmtraud Arnold. Sie kann nur hoffen, dass sich die Sänger nicht allzu sehr daran gewöhnen, dass keine Singstunden stattfinden und ganz mit dem Singen aufhören. „Wir sind derzeit 19 im Volkschor, und die Männer sind alle um die 80, die Frauen ein paar Jahre jünger“, so die Vorsitzende. Dann gibt es noch den Popchor mit 23 Sängern im Alter von 16 bis 60 Jahren. Inzwischen sind viele aus der Großgemeinde Biblis dabei, etliche kommen auch aus Hofheim und Lampertheim.

„Das kommt daher, dass die Leute bei den Proben bei uns Spaß haben, und das ist genau, was wir wollen“, betonte Arnold. Als Dirigenten haben sie seit fünf Jahren Raphael Kuhn aus Mannheim. Und der wird vom Volkschor nach den Empfehlungen des Hessischen Sängerbunds weiterbezahlt, obwohl er seiner Arbeit nicht nachgehen darf. Das will der Volkschor erstmal weiter stemmen, auch wenn Feierlichkeiten wie das Kuckucksfest am 21. Juni und wahrscheinlich die Nordheimer Kerwe Ende September abgesagt sind. Stattdessen haben die Sänger das „Wellfleisch zum Mitnehmen“ ins Leben gerufen und hoffen, dass sich viele dafür anmelden.

Hohe Auflagen

„Das sind unsere einzigen Möglichkeiten, Geld in unsere Kasse zu spülen. Denn allein mit unseren Mitgliedsbeiträgen kommen wir nicht weit“, so die Vorsitzende. Zudem wird das vereinseigene Gelände gegenüber der Feuerwehr am Ortsausgang für private Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstage vermietet. Aber auch diese Einnahmequelle ist durch Corona versiegt.

Volkschor und Popchor üben normalerweise im Alten Rathaus. Doch die Hygieneauflagen und Sicherheitsvorschriften sind noch zu hoch. Es dürfen nicht alle Sänger gleichzeitig rein, und es müsste jedes Mal danach desinfiziert werden. „Ein Vorschlag war, dass jedes Mal nur eine Stimme eingeprobt wird. Das nutzt aber nichts, denn wir müssen ja am Ende mit allen Stimmen singen, und dafür sind die Stunden ja auch da“, sagte Irmtraud Arnold.

Der Zusammenhalt besonders unter den Nordheimern ist groß, und für viele Sänger ist der Chor die einzige Aktivität. Kürzlich führte der Vorstand sogar eine Telefonkonferenz, was sehr gut funktioniert habe. „Es standen einige Dinge an, die besprochen werden mussten“, so die Vorsitzende. Unter anderem ging es um einen Auftritt beim Liederkranz Einhausen, der im September sein 175. Jubiläum feiert. Da stand die Anmeldung zum Singen an. Doch noch weiß keiner, wie es weitergeht. Auch die Städtetour der Frauen, die sie Jahr für Jahr machen, fällt sprichwörtlich ins Wasser.

„Wir wollten 2020 zu ‚Rhein in Flammen‘ auf ein Schiff mit Übernachtung. Da hat aber der Veranstalter schon früh abgesagt“, seufzte Irmtraud Arnold. Es ist das Ungewisse an der Lage, was die Situation so schwer macht. Kürzlich hat die Vorsitzende einen Brief an alle geschrieben und um Geduld gebeten. Vor einiger Zeit hat sie Masken genäht und gegen eine Spende abgegeben. So kamen für den Volkschor rund 600 Euro zusammen. Und sie hofft, dass der Tag, an dem sie den Dirigenten nicht mehr zahlen können, noch weit entfernt liegt.

