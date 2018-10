Beide Bürgerstiftungen legen zusammen

Biblis.„Wir haben gehört, dass ihr ganz toll tanzt und sogar bald an einem großen Turnier teilnehmt“, wandte sich Britta Spatz, Vorsitzende der Bürgerstiftung Biblis, an die 16 Mädchen der Jazz- und Modern-Dance-Gruppe „Mio“. Die jungen Tänzerinnen, die größtenteils aus Biblis und Bobstadt stammen, nehmen im Dezember an der Weltmeisterschaft in Polen teil. Einen Zuschuss von 1000 Euro für die Reisekosten gab es hierfür von den Bürgerstiftungunen aus Biblis und aus Bürstadt, die für diesen Anlass zusammengelegt hatten.

Da die Mädchen aus zwei Orten stammen, in Biblis in der „Tanzbar“ von Trainerin Lisa Ritzert betreut werden, aber für die TG Bobstadt starten, taten sich die beiden Bürgerstiftungen zusammen, um das sportliche Engagement der Kinder zu unterstützen.

Die Bürgerstiftung Biblis wurde durch eine der Mütter aufmerksam auf die Tanzgruppe. Dies sprach nicht nur von dem Erfolg der Gruppe, sondern auch von den anfallenden Reisekosten für Flug und Hotel.

„Die Mädchen tanzen in dieser Formation seit gut zwei Jahren“, berichtete Manuela Müller in Vertretung der erkrankten Trainerin Lisa Ritzert. Die 16 Tänzerinnen gewannen die Hessische Meisterschaft und konnten so bei den Deutschen Meisterschaften antreten, wo sie auf nationaler Ebene den zweiten Platz erringen konnten. „Dadurch qualifizierten sie sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Polen“, so Müller weiter.

Kuchenverkauf der Eltern

Die Elternschaft organisierte bereits zur Bibliser „Herbstvielfalt“ an der Kerwe einen Kaffee- und Kuchenverkauf, um das Reisebudget aufzustocken. „Wir möchten euch mit unserer Unterstützung von 1000 Euro die finanzielle Planung erleichtern und wünschen euch viel Spaß und Erfolg auf der Weltmeisterschaft“, erklärte Britta Spatz, auch im Namen ihrer Vorstandskollegin Gisela Gibtner sowie den beiden Vertretern vom Vorstand der Bürgerstiftung Bürstadt, Peter Tschirch und Hans-Jürgen Brems. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.10.2018