Anzeige

Biblis.Die Bürgerstiftung Biblis hat im kleinen Park vor dem Friedhof zwei Liegebänke aufgestellt. Mit ihren blauen Streifen sind sie ein kleiner Farbtupfer, der sich gut in die Umgebung einfügt – davon überzeugten sich Vertreter der Bürgerstiftung und des Bauhofs sowie der Verwaltung vor Ort.

Beim Frühlingsfest im vergangenen Jahr gab es einen Stand, an dem Anliegen der Bürger gesammelt wurden. Dabei wurden Wünsche für die Parkanlage laut – sie war beim Konzert der Brass Band im Jahr zuvor überhaupt erstmals so richtig zur Geltung gekommen. „Es gab viele Ideen, was man machen könnte: Skulpturen oder sogar Spielgeräte aufstellen? Wir haben uns dann mit der Gemeinde beraten, was davon umzusetzen ist“, berichtete Britta Spatz, die Vorsitzende der Bürgerstiftung. Dabei habe sich herausgestellt, dass häufig junge Familien den kleinen Park nutzen und gerne länger verweilen würden – wenn es etwas Bequemes gäbe. So sei die Idee der Liegebänke aufgekommen.

Bürgermeister Felix Kusicka sprach von einem „Kleinod“ gegenüber vom Friedhof. „Die Liegebänke sind erst der Anfang. Es war noch ein Insektenhotel vom Vogelschutzverein geplant, aber das haben wir nach Bedenken der Nachbarschaft nicht hier aufgestellt“, sagte der Bürgermeister. Stattdessen kommt das Hotel an den Gemeindesee, wo bereits eines steht.