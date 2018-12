Bergweihnacht am dritten Advent

Biblis.Mit seinem Weihnachtskonzert am Sonntag, 16. Dezember, will der MGV Liederkranz Biblis die Besucher der „Bergweihnacht“ auf das Weihnachtsfest einstimmen. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Gäste in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus. Beginn ist um 17 Uhr. Unter der Gesamtleitung von Julian Schwarz proben die Chöre schon seit Wochen fleißig für dieses Konzert. Der Junge Chor Freestyle singt unter der Leitung von Sven Salomon. Mit dabei sind auch die Sängerinnen und Sänger vom GV Eintracht sowie Stefan Nowak am Klavier, Leon Werner am Cello sowie Mark Fischer am Akkordeon. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Im Anschluss an das Konzert findet in der Jahnturnhalle ein gemütlicher Ausklang statt, zudem alle Besucher eingeladen sind. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.12.2018