Bescherung in Schwarz-Gelb

Biblis.Eine schwarz-gelbe Weihnachtsfeier genossen die Mitglieder und Freunde des Bibliser BVB-Fanclubs Südhessen Borussen im Clubhaus des SV Bobstadt. Dort haben die Fußballfreunde seit gut einem Jahr eine „neue Bleibe“ gefunden, auch um gemeinsam die Spiele ihres Lieblingsclubs anzuschauen.

So auch am Tag der Weihnachtsfeier. Zuerst jubelten alle beim Sieg des BVB über den SC Freiburg, dann ging es gut gelaunt zur Weihnachtsfeier über. Bei dieser konnten vom rührigen Vorsitzenden Ralf Schuller über vierzig Anwesende begrüßt werden. Ein Dank ging zudem an den engagierten Vorstand.

Tombola organisiert

Nach dem gemeinsamen Essen wurden die Mitglieder beschert, alle bekamen neue Wollmützen in den Vereinsfarben schwarz-gelb – passend zu den Geschenken in den Vorjahren, bei denen Shirts und Schals vergeben wurden. Der Geschmack der Fans war damit auf jeden Fall getroffen. „Es gab sogar noch einen Sonderbonus“, verriet Mitglied Norbert Linn schmunzelnd, denn wer mit seiner neuen Mütze am nächsten Tag auf den Bibliser Weihnachtsmarkt kam, der konnte sogar noch ein Freigetränk genießen.

Der Höhepunkt der Weihnachtsfeier war dann die Tombola. Der Vorstand hatte hierzu den Verein Borussia Dortmund angeschrieben, und dieser bestückte die Tombola reichlich: etwa mit Trikot, Schals oder Fahnen. Die Freude war groß, weil keins der Mitglieder leer ausging. „Die Mitglieder zahlen Beitrag und wir wollen damit etwas zurück geben“, so der Kassenwart Stephan Morweiser über die Weihnachtsfeier und Tombola, zudem findet jährlich auch ein Grillfest statt.

Weiterhin haben die Mitglieder eines Fanclubs den Vorteil, dass sie bevorzugt an Eintrittskarten zu den Spielen des BVB kommen. „Das ist als Nichtmitglied nicht ganz einfach, weil die Heimspiele des BVB immer ausverkauft sind und die Nachfrage groß ist“, so der zweite Vorsitzende des Fanclubs, Bernd Fröbrich. Die Bibliser Fans fahren so oft wie es geht nach Dortmund oder zu Auswärtsspielen. Der Bibliser Fanclub ist zudem sehr rührig: So stellt er zwei Delegierte zur Fan-Tagung ab, und einige Mitglieder waren im Herbst beim Treffen in Stuttgart mit Vereinschef Hans-Joachim Watzke und dem Europapolitiker Günter Oettinger dabei.

Auch sozial sind sie engagiert. So halfen im Sommer mehrere Vereinsmitglieder bei der Umgestaltung der Außenanlage im Kindergarten Mariä Verkündigung in Lampertheim. „Die ,Südhessen-Borussen’ sind ein Fanclub, der viel Wert auf freundschaftlichen und familiären Umgang legt und sich über neue Mitglieder freut“, so Norbert Linn. str

Info: Weitere Infos unter bvb-biblis.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018