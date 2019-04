Besondere Goldfische

Biblis.Die Geschichte von „Beale Street“ spielt in Harlem, Anfang der 70er Jahre – und am Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel. Tish und Fonny sind seit früher Kindheit die besten Freunde, als junge Erwachsene werden sie ein Liebespaar. Doch ihr Glück wird auf die Probe gestellt, als Fonny beschuldigt wird, eine puerto-ricanische Haushälterin vergewaltigt zu haben. Trotz vieler entlastender Beweise muss er bis zum Beginn des Prozesses in Untersuchungshaft. Während Fonny im Gefängnis versucht, für seine Freundin stark zu bleiben, setzt die schwangere Tish alles daran, um die Unschuld des Vaters ihres Babys zu beweisen.

Tom Schilling, Jella Haase und Axel Stein spielen die Hauptrollen in „Die Goldfische“, einer ungewöhnlichen deutschen Komödie. Oliver ist Banker und führt ein Leben auf der Überholspur. Es endet abrupt, als er mit 230 Stundenkilometern in die Leitplanke der Autobahn rast. Er ist querschnittsgelähmt. Eigentlich steht nun mehrmonatiger Reha-Aufenthalt im Krankenhaus an, doch Oliver landet in einer Behinderten-WG mit dem Namen „Die Goldfische“. Er will mit der Gruppe als Tarnung eine Reise in die Schweiz unternehmen, wo er einen Haufen Schwarzgeld gebunkert hat. Der Film wird von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai, jeweils 20 Uhr, gezeigt.

„Ostwind“ in Gefahr

„Ostwind – Aris Ankunft“ ist der Kinderfilm am Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr. Es gibt Probleme auf Gut Kaltenbach. Mikas Großmutter, Sam und Herr Kaan versuchen, ihren Hof am Laufen zu halten. Aber das Gut droht in fremde Hände zu fallen, noch dazu ist Ostwind in Gefahr und noch nicht einmal Mika kann ihrem geliebten Hengst helfen. Die freche Ari kommt nach Kaltenbach und baut eine ganz besondere Beziehung zu dem traumatisierten Ostwind auf. Sie will ihn vor dem fiesen Pferdetrainer beschützen. cid

