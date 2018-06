Besonderer Gast auf dem Rasen

Anzeige

Biblis.Eine riesen Überraschung durfte die E 3-Jugend des JFV BiNoWa erleben. Beim Training kam doch tatsächlich Robin Bormuth von Fortuna Düsseldorf auf den Kunstrasen in Biblis gelaufen. Die Anspannung war förmlich zu spüren, die Jungs wurden erst mal ganz leise. Doch der besondere Gast schaffte es binnen Minuten mit seiner herzlichen und netten Art, allen die Aufregung zu nehmen und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Bald sprudelten die Fragen der Kinder nur so heraus – aber Bormuth hatte immer Antworten parat.

Hier ein kleiner Auszug der Fragen, denen sich Robin stellen musste: Wie wird man eigentlich Profi? Schaut deine Familie bei den Spielen immer zu? Gibt es etwas, das du vor jedem Spiel machst? Hast du schonmal gegen die Bayern gespielt? Was hört ihr denn für Lieder vor dem Spiel? Was arbeitest du noch? Kommst du mal zu einem Spiel von uns?

Talent mit Wurzeln in der Region Robin Bormuth ist ein ehemaliger Jugendspieler des FC Alemannia Groß-Rohrheim, einer der Stammvereine des JFV BiNoWa. Sein Weg führte ihn über Gernsheim und Viktoria Griesheim zu Darmstadt 98, bevor er vor fünf Jahren zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Dort spielte er bei der A-Jugend und der zweiten Mannschaft. 2016 debütierte er in der Profimannschaft und konnte noch im selben Jahr sein erstes Zweitligator bejubeln. Mittlerweile bringt er es auf 43 Zweitliga-Einsätze und drei Tore. Zur neuen Saison tritt er nach dem Aufstieg seiner Mannschaft in der Ersten Bundesliga an und darf sich mit den Stars aus aller Welt messen.

Zweites Standbein

So erfuhren die Kinder unter anderem, dass sein Vater zu jedem Spiel aus Wattenheim nach Düsseldorf fährt, und er ihn vor jedem Spiel in der Zuschauermenge sucht, um ihm zu winken. Und, dass Talent alleine nicht reicht, man sehr viel Fleiß an den Tag legen muss und auch das Quäntchen Glück im richtigen Moment dazu gehört, um entdeckt zu werden. Aktuell absolviert Bormuth ein Fernstudium. Es sei sehr wichtig, ein zweites Standbein zu haben, denn von heute auf morgen könne der Traum vom Profi-Fußball platzen, legte er seinen Zuhörern dringend ans Herz. Auch die Playlists wurden untereinander getauscht: Künftig wird in Biblis vor den Spielen das gleiche Lied gehört wie bei der Fortuna in Düsseldorf.