Anzeige

Biblis.Der Kraftwerksstandort Biblis muss gemäß internationaler Vereinbarung sieben Castorbehälter aus dem Ausland zurücknehmen. Vorgesehen ist das im Jahr 2020. Das Standortzwischenlager geht 2019 in Eigentum und Verantwortung des Bundes über. Der wiederum übergibt den Betrieb des Zwischenlagers an eine private GmbH. Diese Themen sind Gegenstand einer Infoveranstaltung im Rahmen der Transparenz-Initiative am Dienstagabend gewesen. Etwa 25 Interessierte hatten sich im Infozentrum eingefunden. Deren Fragen drückten vor allem die Sorge über die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit des Betreiber-Modells auf lange Sicht aus.

Betreiber ist die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung. Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist der Bund. Der Bundestag hatte mit deutlicher Mehrheit beschlossen, den Energieversorgern die Verantwortung für den Betrieb der Lager zu nehmen. Das war auch im Interesse der Energieunternehmen, weil sie von möglichen neuen politischen Auflagen für die Lagerung nicht mehr betroffen sind.

Standortzwischenlager Der RWE-Standort Biblis nimmt gemäß internationaler Vereinbarung sieben Castoren mit hoch radioaktiven Abfällen aus dem Ausland zurück. Das soll 2020 geschehen. Das Zwischenlager ist für 135 Castoren ausgelegt. Wenn auch Block B brennstofffrei ist, werden insgesamt 102 Castoren dort untergebracht sein. Die Energieversorger haben 2017 24 Milliarden Euro in einen Fond des Bundes einbezahlt, mit dem dieser für die Lagerung aufkommt. Bis zur Inbetriebnahme eines Endlagers, geplant im Jahr 2050, bleiben die Castoren in den Zwischenlagern.

Die Gesellschaft für Zwischenlagerung, kurz BGZ, mit Sitz in Essen wird die zwölf Zwischenlager für hoch radioaktive sowie die zwölf Standorte für mittelradioaktive Abfälle in Deutschland betreiben. Laut BGZ-Sprecher Burghard Rosen ist das Unternehmen in Ahaus und Gorleben schon im Einsatz. Zwei Drittel der Belegschaft von rund 150 Mitarbeitern seien Naturwissenschaftler, Ingenieure und Techniker. „Das sind Experten, die über langjährige Erfahrung verfügen“, sagte Rosen.