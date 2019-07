„Best of“ im Bibliser Kino

Biblis.„Best of Lizzy“ präsentiert die Kabarettistin Elisabeth „Lizzy“ Aumeier am Mittwoch, 11. September, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel. Der Abend findet im Rahmen der Kulturreihe der Gemeinde statt.

Witz und Musik verbinden sich

Aumeier gilt als Entdeckung des bayerischen Musikkabaretts der vergangenen Jahre. Sie versteht ihren Körper als ihr Kapital – er sei das Markenzeichen der „Barbie-Fehlpressung“. Selbstironie, Spontanität, Schlagfertigkeit und Witz kennzeichnen ihre Bühnenpräsenz, heißt es in der Ankündigung. Sie bringe „eine unvergleichliche Mischung aus beißender Ironie, heißer Erotik, ausgefallenen Wortspielen und beispielhafter Musikalität auf die Bühne – noch dazu würde das Zwerchfell strapaziert. Aumeier stellt das Beste aus ihren Programmen „AufBass’d“, „Boxenluder“ und „Voll drauf“ zusammen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr in der Filminsel Biblis statt. Tickets gibt es für 22 Euro im Vorverkauf in der Filminsel Biblis, bei Hollerbach Biblis, Lesezeit Biblis oder online unter filminsel-biblis.de/tickets sowie für 24 Euro an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Montag, 08.07.2019