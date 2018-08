Anzeige

Biblis.Im kühlen Nass landeten die Teilnehmer der Ferienspielaktion, die der Segelverein und die DLRG Biblis gemeinsam ausrichteten. Seit einigen Jahren schon findet der Abschluss der Bibliser Ferienspiele auf dem Gelände des Segelvereins am See statt. 25 Kinder hatten sich angemeldet und genossen die erfrischende Abkühlung. Wer wollte, konnte eine Schwimmprüfung ablegen und auch Segeln gehen.

Edgar Jahr und Christian Schäfer, die Vorsitzenden des Segelvereins und der DLRG, begrüßten die Kinder bei hochsommerlichen Temperaturen am See, alle freuten sich schon auf den Sprung ins Wasser. Endlich passte das Wetter zu den Ferienspielen am See, denn in den vergangenen Jahren machten häufig Regen und Sturm der Aktion zu schaffen. Doch diesmal herrschte bestes Badewetter.

Bevor die Kinder loslegten, war Probeschwimmen angesagt. „Wir geben zwar im Ferienspielheft an, dass die Kinder schwimmen können sollen, aber wir schauen uns das trotzdem noch selbst an“, erläuterte Christian Schäfer. Zumal es ja auch gute und weniger geübte Schwimmer gibt. Also passten die Betreuer ganz genau auf.