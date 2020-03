Besuch im Rathaus nur nach telefonischer Absprache

Biblis.Die Gemeinde Biblis trifft wegen des Coronavirus weitere Maßnahmen. In einer Bürgermeisterdienstversammlung wurde das einheitliche Vorgehen des Kreis Bergstraße und der Kreiskommunen unter Leitung von Landrat Christian Engelhardt besprochen. Es wurden Empfehlungen beschlossen, damit im Kreis Bergstraße in allen Kommunen gleiche Regelungen gelten.

„Wir müssen die nicht mehr vermeidbare Ausbreitung der Infektionswelle abmildern und insbesondere die gefährdeten Bevölkerungsgruppen schützen. Wir werden die Maßnahmen fortlaufend überprüfen und die Lage ständig neu bewerten. Ich bitte um Verständnis für die daraus resultierenden Maßnahmen“, so der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka.

Das Rathaus wird weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet sein, allerdings wird der Publikumsverkehr im Bürgerbüro und Rathaus ab sofort eingeschränkt. Ein Zutritt wird nur noch nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich sein, auch Termine sind nur nach Voranmeldung möglich. Die Anliegen werden im Gespräch auf Dringlichkeit überprüft. Erst dann ist der Besuch des Bürgerbüros oder des Rathauses möglich.

Sollte ein Anliegen als „nicht dringlich“ beurteilt werden, wird um Verständnis gebeten. Die Bauberatung im Bauamt erfolgt nur noch telefonisch oder per E-Mail. Die Gemeinde Biblis bittet darum, jeden Behördengang kritisch zu hinterfragen und nach Möglichkeit zu verschieben.

Geschlossen werden öffentliche Gebäude. Dazu gehören Bürgerzentrum, Dorfzentrum und Altes Rathaus. Dies gilt entsprechend auch für alle Sporthallen der Gemeinde sowie des Kreises Bergstraße. Freiluftanlagen wie Kinderspielplätze und das Stadion bleiben geöffnet.

Für die Kinderbetreuung hat das Land Hessen ein Verbot ausgesprochen. Die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen in Biblis werden ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterschulferien am 19. April ausgesetzt.

Das Betreuungsverbot gilt nicht, wenn beide Erziehungsberechtigten des Kindes oder eine alleinerziehungsberechtigte Person in folgenden Berufen arbeitet: Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug, Rettungsdienst, THW, Katastrophenschutz, Richter oder Staatsanwalt und für Berufe in der gesundheitlichen Versorgung – sowohl medizinisch als auch pflegerisch.

Hochzeiten und Trauerfeiern

Zur Vermeidung unnötiger Risiken ist eine Reduzierung der Teilnehmenden bei Trauerfeiern durch geeignete, den örtlichen Gegebenheiten angepassten Maßnahmen herbeizuführen. Dies umfasst insbesondere eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen als Empfehlung an die Angehörigen. Bei standesamtlichen Trauungen ist nur ein reduzierter Teilnehmerkreis zugelassen: das Brautpaar nebst engsten Angehörigen.

Weiterhin gilt: Alle gemeindlichen Veranstaltungen werden bis auf Weiteres abgesagt. Bezüglich der Gremienarbeit wird derzeit ein Vorschlag erarbeitet, der am Montag, 16. März, mit den Fraktionen der Gemeindevertretung abgestimmt werden soll. red

