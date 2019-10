Besuch vom Nikolaus

Biblis.Was wäre der Nikolaustag und selbstverständlich die Vorweihnachtszeit ohne einen Nikolaus? Diese Frage hat sich auch die Bürgerstiftung Biblis gestellt und bietet in diesem Jahr erneut einen Nikolausservice für Familien aus der Großgemeinde Biblis an. Für jeden Nikolausbesuch wird vonseiten der Eltern eine kleine Spende an den Nikolaus übergeben. Diese soll für die vielen sozialen Zwecke und Projekte der Bürgerstiftung Biblis verwendet werden.

Um vielen Kindern und deren Familien einen schönen Nikolaustag bereiten zu können, bietet die Bürgerstiftung den Besuch des Nikolauses zusammen mit seinem Weihnachtswichtel am Donnerstag, 5. Dezember, und Freitag, 6. Dezember, im Zeitraum von 17 bis 20 Uhr an. Um die beiden Tage planen zu können, wird um Anmeldung bis zum 15. November um Anmeldung per E-Mail an info@buergerstiftung-biblis.de gebeten. red

© Südhessen Morgen, Montag, 28.10.2019