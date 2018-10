Besucher betrachten staunend das trockene Flussbett

Nordheim.„Wie an der Nordsee sieht es hier aus, hat mein Mann gesagt. Das musste ich mir jetzt mal anschauen!“ Wie der Bibliserin geht es derzeit vielen Besuchern am Rhein in Nordheim: Sie betrachten staunend die breite Sandbank. „So niedrig war das Wasser noch nie, seit ich hierher komme.“ Sie wohnt seit 15 Jahren in Biblis. „Früher war ich oft mit meinem Sohn da: Hausaufgaben machen, picknicken, Muscheln sammeln. Es ist einfach schön hier.“ Vor allem die Ruhe genießt sie. Diese wird nur durch das Schlagen der Uhr am Turm auf der anderen Flussseite unterbrochen. So nah ist Rheindürkheim den Nordheimern selten. Die Idylle trüben lediglich Schuhsohlen, Flaschen und Zigarettenpackungen. Angesichts des schönen Herbstwetters bleibt die Gaststätte „Zur Rheinfähre“ deutlich länger geöffnet. „Die Wintersaison beginnt später als sonst“, erzählt Nicole Kissel, die Schwester des Inhabers Steven Alongi. Der niedrige Pegel wundert sie wie alle anderen. Denn täglich kämen Leute, die bis zum weit entfernten Flussufer laufen, sich umschauen und später noch einkehren. „Im Januar hatten wir noch zweimal Wasser im Keller – und jetzt das“, sagt Kissel kopfschüttelnd. Kürzlich konnte sich beim Fest zum Saisonabschluss die Band im Flussbett aufstellen. „Normalerweise haben wir zu der Jahreszeit hier unterhalb der Terrasse Wasser.“ Und dann ist die Sandbank in der Mitte von Wasser umgeben – nicht so wie jetzt, wo sie frei zugänglich ist. Von einer „Rheininsel“ kann jetzt keine Rede sein. cos (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018