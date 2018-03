Anzeige

Biblis.Am Gründonnerstag, 29. März, lädt die KAB Biblis alle Interessierten der gesamten Pfarrgruppe zu einem Abendmahlamt mit nachfolgender Betstunde und anschließender meditativer Wanderung durch die Nacht ein. Das Abendmahlamt beginnt um 20 Uhr in der Kirche St. Theresia in Groß-Rohrheim, gegen 21.15 Uhr schließt sich die Betstunde an.

Der Gang durch die Nacht beginnt um 22 Uhr an der Kirche in Groß-Rohrheim und führt nach Maria Einsiedel in das alte Kloster. Dort wird ein gemeinsames Mahl eingenommen, bevor es zurück nach Groß-Rohrheim geht. Mit einer Abschlussandacht im Gemeindehaus wird der Gang durch die Nacht beendet. Wer nicht am Abendmahlamt und der Betstunde teilnehmen will, kann um 22 Uhr direkt in die Kirche St. Theresia kommen.

Für die Verpflegung muss ein Unkostenbeitrag erhoben werden. Anmeldungen nimmt Friedel Berg unter Telefon 06245/34 87 oder per E-Mail an fberg@kab-biblis.de bis zum 23. März entgegen. red