Betreuer üben bereits

Zusammen mit weiteren Betreuer bekamen die beiden in der Kultur-und Sporthalle in Nordheim von den beiden Zirkusleuten Rille Meinert und Martin Pittasch gezeigt, wie die einzelnen Nummern ablaufen sollen, wie sie diese den Kindern näherbringen können, auf was sie achten sollen. Sicherheit spielt immer eine große Rolle, etwa bei der Feuershow. „Wir probieren selbst jede Zirkusnummer aus“, so Betreuerin Anja Adam-Hubert. Gerade wird an einer Präsentation mit Seilen gearbeitet. Davor waren die Betreuer bereits akrobatisch mit Leitern unterwegs, liefen auf der Riesenkugel herum, arbeiteten die Feuershow aus. Es gab Zaubertricks und weitere Akrobatik sowie Jonglage und Clownerie. Die meisten Betreuer waren schon mehrmals dabei und kennen sich schon ganz gut aus. „Das merkt man natürlich sofort“, meinte Zirkusfrau Rille Meinert. Sie war erstaunt, dass beinahe alle Betreuer ganz locker auf der großen Kugel laufen konnten, dies sei selten der Fall. Sie und ihr Kollege waren das erste Mal in Nordheim, um die Betreuer einzuweisen. Zur Mitmachzirkuswoche kommen dann andere Trainer vom Zirkus Zapp-Zarap vorbei.

Rille findet es toll, dass in Nordheim alle zwei Jahre der Zirkus für Kinder organisiert wird. „Wir feiern ja dieses Jahr ein kleines Jubiläum“, so Organisatorin Claudia Kreider. Seit zehn Jahren gehört der Zirkus fest zum Erlebnisprogramm der Kinder, zum fünften Mal wird das große Zelt hinter dem Alten Rathaus aufgeschlagen. Dort werden die Jungen und Mädchen zu wahren Künstlern in der Manege.

Die Betreuer üben hierfür gemeinsam alle Zirkusnummern ein, diese werden sie den Jungen und Mädchen am ersten Zirkus-Tag vorführen. „Und dann können sie jede Nummer ausprobieren und sich in zwei einwählen, die sie lernen möchten“, so Anja Adam-Hubert. Denn die Kinder studieren während der Zirkuswoche zwei Nummern ein, die dann bei den beiden großen Vorstellungen öffentlich gezeigt werden. „Ausprobieren ist wichtig, einige Kinder werden ganz mutig und laufen sogar über Scherben“, so Ritzert-Raccanello. Sie wachsen über sich hinaus, werden selbstbewusster, getreu dem Motto von „Circus Zapp Zarap“: „Kannst du nicht war gestern – heute ist Circus.“

