Biblis erhält 416 000 Euro

Biblis/Wiesbaden.Das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau in Hessen“ fördert in diesem Jahr 31 Städte und Gemeinden. Dazu gehört auch Biblis, die Gemeinde erhält 416 000 Euro, um neue Energien zu nutzen. Insgesamt werden 25 Millionen Euro Fördermittel verteilt. Finanziert werdend davon Maßnahmen für den Klimaschutz in der Stadt, Projekte zur Schaffung neuen und bezahlbaren Wohnraums, zur Stärkung der biologischen Vielfalt und zur Anpassung an den demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandel. „Hessen braucht einen nachhaltigen Stadtumbau: An vielen Orten ist eine Generalüberholung von Innenstädten und Stadtquartieren notwendig. Die Städte und Gemeinden müssen aktiv Klimaschutz betreiben. Besonders wichtig ist, dass auch der Stadtumbau für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums genutzt wird“, sagte die Stadtentwicklungs- und Wohnungsbauministerin Priska Hinz in Wiesbaden. red

Mittwoch, 31.10.2018